Amministrative 2021. Arturo Di Palo probabile candidato Sindaco

La città’ di Caserta si avvia verso le elezioni Amministrative. Rumore fondati sostengono che tra i candidati alla carica di Sindaco vi sia anche l’Avv. Arturo Di Palo , uno dei fondatori del movimento civico “ Io Firmo Per Caserta.

” Per quel che concerne il nostro programma – ha dichiarato Arturo Di Palo- stiamo provando a mettere insieme varie forze politiche, per far uscire la città di Caserta da quello che è l’empasse nel quale si trova. Vorremmo re-iniziare un percorso di innovazione con la creazione di una coalizione, che possa pensare di arrivare quanto meno al ballottaggio.

Stiamo cercando di coinvolgere tutte le forze politiche e attraverso un dialogo di trovare una compatibilità programmatica e politica. Riteniamo che il Comune di Caserta debba e possa fare di più, in quanto non sempre è stato vicino alla cittadinanza. Stiamo proponendo il nostro progetto a movimenti civici e non solo .



Per quanto mi riguarda ho dato la mia disponibilità per una candidatura a Sindaco .stiamo elaborando – conclude Di Palo – una progettualità che però deve anche essere attuata, e la nostra coalizione vorrebbe divenire un punto di riferimento, un punto di appoggio per gli elettori, casertani, che potrebbero trovare un’identità, più precisa, senza far i soliti ragionamenti partitici”.

Su una parte del programma ha rilasciato anche delle dichiarazioni l’avv.to Gloria Martignetti, che è una delle candidate al consiglio comunale che ha dichiarato quanto segue “Alla base del nostro progetto c’è l’inclusione, anche e soprattutto della cittadinanza, per accorciare le distanze anche rispetto i punti nevralgici della città stessa tra cui la Reggia di Caserta, affrontando anche una tematica come quella del Macrico, nonchè la digitalizzazione per un’amministrazione più trasparente, in ossequio anche alle normative europee”.

Il lungo reggia liberato, risulta anche tra gli obiettivi di quella che è la coalizione che si sta cercando di creare e /o formare, per cercare di incrementare il turismo “.