Amministrative 2021 Caserta: un confronto tra i candidati a Sindaco e i ragazzi della nostra cittá presso il Teatro Don Bosco.

Il Comitato “Amici di Don Bosco” di Caserta comunica:

Pubblicità elettorale

In vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre, per le votazioni amministrative del Comune di Caserta, il Comitato “Amici di Don Bosco” ha invitato i due candidati a Sindaco in un confronto pubblico, che si terrà presso il teatro Don bosco dell’Istituto Salesiano, alle ore 19:00 di mercoledì 13 p.v.

I due aspiranti a Sindaco dovranno rispondere alle domande formulate dai ragazzi della nostra Città, inerenti le problematiche giovanili che caratterizzano la vita sociale di Caserta.