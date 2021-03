Amministrative 2021: Centrodestra coeso, unitamente ai Movimenti Civici, lavorano per il candidato sindaco.

Stefano Mariano, Consigliere Comunale uscente ed Adriana Giusti Responsabile del Dipartimento Ambiente e Tutela e i Diritti degli Animali, del Coordinamento Cittadino di FdI, entrambi candidati alle prossime amministrative, per fugare ogni tipo di illazione fatta sul ” silenzio” del Centrodestra, dichiarano fortemente che i partiti di FdI, Lega, FI ed UDC con i Movimenti Civici, stanno lavorando in modo coeso ed unitario, mettendo in essere le linee programmatiche per il futuro della nostra città.

Solo con metodo, coerenza e competenza, doti necessarie per la buona politica, si sta elaborando un programma straordinario per la prossima consiliatura, che miri a rilanciare la nostra Caserta, affinché possa essere una città vivibile, green, competitiva nei settori del turismo, del commercio. Una nuova Caserta, sicura, ambientalista, aperta ai giovani ed al mondo del lavoro, una città attenta alle esigenze della scuola, del servizio pubblico. Una Caserta che abbia veramente a cuore tutte le problematiche delle categorie fragili.

Sono molteplici le criticità che hanno messo in ginocchio la città in questo quinquennio ed è necessario porvi rimedio.

Il Centrodestra ed i Movimenti Civici hanno ben chiaro l’identikit del candidato sindaco che ci rappresenterà, si sta lavorando affinché la persona, altamente di valore che verrà designata, sia l’espressione e la garanzia della progettualità di cui hanno bisogno i cittadini casertani.