Amministrative 2021. Ciro Guerriero a muso duro contro Rosi Di Costanzo

Premesso che siamo l’unico capoluogo di provincia ad avere un’area così estesa (il Macrico) ancora non urbanizzata.

La cosa più semplice ed economica da fare è quella di lasciare il Macrico per come è, ovvero un parco, ma a quanto pare, sembra che qualcuno voglia usare una scuola come cavallo di Troia. Detto ciò, ho letto la provocazione che Rosi Di Costanzo ha rivolto agli altri candidati a sindaco e ritengo che sia l’ennesimo teatrino, l’ultimo di tanti, un giochetto per accaparrarsi l’elettorato, ma ormai visto e rivisto.

E’ un comportamento scorretto ed inqualificabile, che si ripete da 20 anni ogni volta che ci si accinge ad andare a votare. Più che lanciare provocazioni ai competitors, dovrebbe porre la domanda al Sindaco uscente, Carlo Marino che, voleva espropriare 7500 mq a Sud Piazza d’Armi, cosa che a mio avviso non si realizzerà mai.

Non è possibile che il Comune costruisca una scuola o qualsiasi altra cosa su un’area non di proprietà e senza un Piano Urbanistico che stabilisca che in quella zona si possa realizzare una scuola ( delibera ridicola); oppure porre la domanda, dato che ci sono personaggi conosciuti dal suo movimento, vicini all’ Istituto di Sostentamento del Clero (Ente che si occupa di raccogliere risorse per la Chiesa), se vuole donarlo alla città, perché 38 milioni di euro, come investimento, per la città, sono davvero tanti.

Nessun comune d’Italia oggi può spendere milioni di euro per 330.000 metri quadrati in assoluto abbandono e degrado. Sarebbe folle ed impossibile. Preciso che, sono favorevole alla destinazione a F2 che, voglio ricordare, con la delibera n.45 dell’11 aprile 2014 il Consiglio Comunale di Caserta, all’unanimità, su proposta di Pio Del Gaudio, stabilì di destinare l’area a F2, in sostanza area verde.

La destinazione a F2 dovrebbe saperlo tutti, può essere tale solo con l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale. Quindi, dovrebbe domandare tramite i propri rappresentanti Apperti e Naim dov’è il PUC e smetterla ogni volta che ci sono le elezioni di tirar fuori il Macrico e chiedere che l’area diventi F2.

Ebbene, il Consiglio Comunale, come detto, già si è espresso in tal senso. È necessaria solo l’approvazione del PUC. E basta! Parlate di periferie, dei tanti problemi che affliggono la città, invece di fare campagna elettorale sulla questione del Macrico. Intanto, mentre gira la giostra , anch’io invito l’amministrazione attuale, affinché a breve renda pubblica la propria posizione, sia maggioranza che opposizione, indistintamente, perché credo fermamente che sia importante rendere pubblica la propria posizione, anche nel rispetto del proprio elettorato, mantenendo l’area destinazione d’uso F2 con indice di edificabilità zero, no speculativo.