Amministrative 2021 .Ciro Guerriero: ” Restero’ in silenzio per una settimana,vediamo chi tiene veramente a cuore la città”

“In questi mesi di campagna elettorale mi sono reso conto di come siamo in pochi a segnalare tutto quello che non va in questa città”. A parlare è Ciro Guerriero candidato Sindaco di Caserta Kest’è alle prossime elezioni amministrative a Caserta che poi continua: “Mi sono reso conto, in questo periodo che tanti consiglieri, leader, politici e politicanti vari di opposizione, e mi riferisco in primis al centrodestra, sono completamente assenti dal dibattito politico cittadino. Nè una segnalazione di una buca, né un intervento su temi più complessi.

Ho capito che forse sono io quello ‘sbagliato’ e per questo ho deciso, per la prima volta, di tacere. Starò zitto per una settimana. Non sentirete denunciare quello che non va e nemmeno le proposte per un governo migliore della città. Per una settimana mi metto in ‘silenzio politico’ e porgerò l’orecchio nel tentativo di cogliere le brillanti intuizioni e posizioni di tutti quelli che, magicamente, in autunno ritroveranno la parola e torneranno da voi a chiedervi il voto. Li ascolteremo con attenzione, questa settimana, e vedremo quanti tengono a cuore veramente la nostra città e i suoi residenti”.