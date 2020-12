Amministrative 2021: Forza Italia ipotesi Pasquale Corvino , per il centro- destra potrebbe essere la svolta

Caserta. Si va delineando nel centro-destra quelle che potrebbero essere le future posizioni ed eventuali candidature per le elezioni amministrative,previste per Giugno 2021. Dopo il buon stato di salute della Lega, di ” Caserta nel Cuore“, di ” Fratelli D’Italia e di alcune “liste civiche” pronte ad appoggiare la coalizione di centro- destra ,nelle ultime ore anche Forza Italia sembra si stia organizzando per ritornare protagonista.

Procediamo con ordine:

Il partito di Berlusconi a Caserta ,alle elezioni amministrative del 2016,si attesto’ fra il 4 e il 5 % riuscendo a raggiungere un solo seggio, il consigliere comunale eletto in seguito poi lascio’ il partito . Da allora Forza Italia è rimasto sul territorio piuttosto statico e nulla ha potuto il Segretario Cittadino Avv. Eugenio Russo, lasciato solo dal Partito, per rilanciarlo sul territorio.

Secondo fondati rumors sembra che in queste ore a scendere in campo al fianco di Forza Italia sia pronto Pasquale Corvino il quale , sempre secondo rumors ,è già al lavoro per potenziare la lista e il partito stesso.

Ricordiamo ai lettori che Corvino ha iniziato la sua carriera politica proprio nel partito di Berlusconi con il quale ha raggiunto risultati eccellenti . Sono in tanti a ricordare la sua collaborazione con il compianto Gigi Falco insieme al quale creo’ un gruppo consiliare forte ,fedele e coeso.

Pasquale Corvino è restato al timone di Forza Italia per ben 10 anni ed è stato eletto segretario cittadino sempre dalla base del partito in fase congressuale . Sulla veracità di questa notizia non abbiamo ancora certezze ma pare che il Corvino dopo essere rimasto ” scottato” dalle ultime dinamiche politiche cittadine, sia stato avvicinato da qualche ex consigliere comunale di F.I. al quale avrebbe dato la sua disponibilità ma ,senza incarichi ne ruoli all’ interno del partito.

Quest’ ultima ipotesi se fosse vera rappresenterebbe una vera e propria svolta per l’ intero centro-destra .E’ inutile dire infatti che Pasquale Corvino rappresenterebbe per Forza Italia un valore aggiunto a tal punto che il partito con il suo avvento potrebbe colmare il divario , soprattutto sotto l’ aspetto dei consensi, che in questo momento lo vede al di sotto delle altre forze di coalizione..

Con questi presupposti ipotizzare per le prossime elezioni amministrative di giugno 2021 un centro-destra unito e compatto non è più’ utopia . Le liste già pronte ,o quasi ,sono sicuramente quelle di ” Caserta nel Cuore”, lega e Fratelli D’ italia alle quali potrebbe aggiungere da subito quella di Forza Italia. A questo punto potrebbe riaprirsi inaspettatamente un discorso di alleanza sia con l’ ex Sindaco Pio Del Gaudio il quale , come noto, ha già ufficializzato la propria candidatura a primo cittadino , con Ciro Guerriero anch’esso candidato Sindaco con Caserta Kest’ e con Città Futura di Enzo Bove.

In base a questo discorso è chiaro che alle prossime amministrative la coalizione di centro- destra si presenterebbe in modo altamente competitivo,il valore politico di Pasquale Corvino potrebbe unire tutti sotto il nome di un unico candidato Sindaco che a questo punto dovrebbe essere legato ad un nome capace di aggregare le varie anime. A tal proposito noi non abbiamo mai archiviato il nome di Gianpiero Zinzi al quale ci sentiamo di aggiungere quello di Giovanni Mancino o perchè no anche quello dell’ imprenditore Enzo Bove.

chi vivrà vedrà. Una cosa è certa il centro-sinistra è avvertito!!