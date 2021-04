Amministrative 2021. Il centro-destra sembra avere i numeri ma non il Sindaco

Caserta. Mentre il Sindaco uscente Carlo Marino continua a lavorare sulla formazione delle liste, che dovrebbero supportare un Carlo Marino bis , il centro destra sembra non riuscire ancora a trovare la quadra giusta per presentarsi unito alle prossime elezioni amministrative .

Proviamo a fare il punto della situazione : L’ex Sindaco Pio Del Gaudio e’ sempre piu’ intenzionato a presentare la sua candidatura a primo cittadino ponendosi a capo di liste civiche , sulla sua stessa onda di frequenza Ciro Guerriero. Entrambi non hanno mai nascosto che sarebbero pronti ad integrare nella loro coalizione i tre partiti principali di centro-destra, Forza Italia ,Fratelli D’Italia e Lega senza pero’ mettere in discussione la loro candidatura a Sindaco. Ipotesi quest’ ultima che , onestamente crediamo sia molto difficile si avveri per entrambi.

Discorso diverso invece ci sentiamo di fare per il gruppo di liste civiche che da un po’ di tempo si sta riunendo presso la sede di Citta’ Futura . Secondo le notizie diffuse dall’ ex consigliere comunale Enzo Bove e dal Presidente di Città Futura Marco Cicala sarebbero ben 4 i movimenti civici partecipanti a tali incontri . Il fatto che hanno piu’ volte dichiarato che stanno discutendo di programma, di metodo e non di nomi , ci lascia pensare che non è stato deciso ancora chi potrebbe essere il candidato Sindaco .

Se a questi movimenti civici aggiungiamo quello di Caserta nel Cuore di Gianpiero Zinzi , Fratelli D’ Italia , Forza Italia , Lega e Udc allora le liste che potrebbero presentarsi in coalizione per il centro-destra alle prossime elezioni amministrative a Caserta sarebbero nove. A questo punto resterebbe solo da trovare il nome del candidato a Primo Cittadino da contrapporre a Carlo Marino , ma soprattutto trovare una persona capace di portare un valore aggiunto ,di fare sintesi e mettere d’ accordo tutti . Nove liste rappresentano numeri importanti che, se messi nelle condizioni di lavorare insieme , potrebbero mettere seriamente in discussione la vittoria, che il centro sinistra da per scontato , di Carlo Marino.

Per ora i due nomi che sembrano essere piu’ gettonati per puntare alla poltrona piu’ ambita di Palazzo Castropignano sono quelli di Giovanni Mancino , tanto si era parlato di lui come candidato Sindaco già nel 2016, e quello di Enzo Bove . Quest’ ultimo sembra essere per molti , la persona adatta ad una candidatura cosi’ importante,.

Chiaramente siamo ancora nel mondo delle ipotesi.