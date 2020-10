Amministrative 2021. Il M5stelle prende le distanze da Speranza Per Caserta

Caserta. Nella mattinata di ieri , martedi 20 ottobre, il movimento politico Speranza per Caserta ha presentato alla stampa il proprio candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 2021 . Si tratta di una donna , Rosi Di Costanzo, insegnante e già’ Presidente del comitato ” Caserta no degrado , no movida selvaggia”. Nel corso della presentazione Michele Miccolo , coordinatore cittadino del movimento, ha dichiarato che Speranza Per Caserta è per una politica di inclusione , pronta a coinvolgere nel proprio progetto tutta la società civile e le associazioni che ne condividano il programma. In realtà’ quello di ieri e’ stato il solito “passo in avanti “ al quale ci ha abituato il gruppo Speranzino che già’ nel 2016 ufficializzo’, quasi un anno prima del voto , il candidato Sindaco per poi successivamente dichiarare la disponibilità ad includere nel proprio progetto politico le forze associative e civili della città. Un po’ come dire : “Il Sindaco lo scegliamo noi , il programma anche , voi al massimo fate una lista di candidati e portate un po’ di consensi alla causa”. Questo modus operandi costo’ nel 2016 a Miccolo e company la mancata ” alleanza ” con un gruppo del Movimento5Stelle casertano il quale, se da un lato condivideva il programma elettorale di Speranza per Caserta ,dall’altro chiedeva di poter proporre , al pari degli ” alleati”, un’ attivista del proprio meetup come candidato alla carica di primo cittadino per poi scegliere ,in modo democratico ,la persona più’ rappresentativa della coalizione come candidato Sindaco. Insomma , il ” passo in avanti” dei speranzini fece saltare , nel 2016 quello che allora era il desiderio di tanti : una coalizione di due liste , Speranza per Caserta e Movimento 5 Stelle.

A distanza di 5 anni le cose non sembrano essere andate diversamente. Infatti dopo la presentazione ufficiale di Rosi Di Costanzo, candidata Sindaco, e la successiva apertura di Speranza Per Caserta a tutti gli altri movimenti civici della città ,è’ arrivata puntuale la risposta di Alfredo Quaranta, noto attivista di un Meetup 5 Stelle locale, il quale ,senza molti giri di parole ha lasciato intendere che, in seguito alla conferenza stampa di ieri e la presentazione ufficiale del candidato sindaco , anche per quest’anno un’ alleanza fra Speranza Per Caserta e Movimento 5 Stelle resta utopia. Di seguito il testo integrale della nota scritta da Alfredo Quaranta all’ indomani della conferenza stampa del movimento politico ” Speranza Per Caserta”

” Con questa decisione , penso siano finite le possibilità di creare una coalizione ampia tra liste civiche e M5S.In questo modo Speranza per Caserta, con un’opposizione sterile, ha deciso le sue sorti. Al massimo altri 5 anni di opposizione. 15 anni in consiglio comunale sono troppi per avere un futuro da soli…. Tra Il sindaco uscente e chi lo ha preceduto, Speranza non ha possibilità, anche in considerazione che saranno presenti sicuramente altri 2/3 candidati alla prima poltrona.