Amministrative 2021. Il PSI Caserta scalda i motori : Pronti a dare l’ impronta socialista alla città”

Caserta. Nella serata di ieri, presso la Federazione provinciale del PSI, nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid, si è svolta un’importante riunione del gruppo dirigente del Partito.

Alla presenza del segretario regionale, Michele Tarantino, si è riunito il coordinamento provinciale PSI, rappresentato da Laura Di Lorenzo ed Espedito Ziello, erano inoltre presenti l’assessore della città di Caserta, Raffaele Piazza, congiuntamente al consigliere comunale Gianluca Iannucci, il coordinatore cittadino Massimo Bellomo ed il dirigente provinciale Alfredo Forni.

La discussione ha affrontato sostanzialmente temi amministrativi ed elettorali,

in previsione della prossima tornata autunnale che

interesserà tra le altre, la città di Caserta. Ciò che è risultato evidente è la compattezza del partito nel voler affrontare le future sfide elettorali, con una lista in buona parte già pronta e competitiva e con la volontà di portare idee e proposte socialiste al tavolo della coalizione che sosterrà il futuro candidato sindaco del centrosinistra.

Ciò potrà esser fatto anche in virtù dell’ottimo lavoro svolto, nell’attuale amministrazione,

sia dal consigliere Iannucci, che dall’assessore Piazza.

L’azione di miglioramento della città è evidente e riconosciuto dai cittadini casertani anche grazie all’impegno dei rappresentanti socialisti,

verso i quali il partito, come confermato dal segretario regionale, nutre massima fiducia ed apprezzamento per il lavoro profuso.

Nella convinzione che tale impegno continuerà anche in futuro, col supporto e la condivisione dell’interno coordinamento provinciale,

i dirigenti presenti alla riunione hanno inoltre evidenziato l’opportunità di completare la lista Socialista per le prossime amministrative, anche con innesti e risorse provenienti dalla società civile.

Lavorare ad una crescita culturale, sociale ed economica della città, senza dimenticare chi si trova in condizioni di debolezza, sono le direttrici lungo le quali il PSI si muove e muoverà per scrivere pagine nuove e migliori per i prossimi anni.