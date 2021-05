Amministrative 2021 . In campo anche Baldassarri Borrelli PSI

In vista delle prossime elezioni amministrative, si scaldano i motori anche nei comuni del casertano interessati al voto.

Pignataro Maggiore sarà uno di questi.

In questa ottica, Baldassarre Borrelli, responsabile locale del PSI, già candidato nelle file dei socialisti alle ultime elezioni regionali, ottenendo un discreto risultato, ribadisce la sua appartenenza al Partito di Enzo Maraio, a cui lo lega valori, idee e prospettive politiche.

Borrelli si dichiara anche pronto ad un eventuale impegno in prima persona per il suo Paese, lavorando alla creazione di una colazione che possa esclusivamente mirare al miglioramento delle condizioni della propria comunità.

L’unico obiettivo- ribadisce Borrelli- è quello di contribuire a scrivere in maniera nevralgica, una pagina nuova per Pignataro Maggiore.

Grande soddisfazione emerge anche dal coordinamento provinciale della Federazione PSI di Caserta – come conferma uno dei coordinatori, E.Ziello – che sottolinea l’importanza della presenza socialista nel territorio Pignaratano, una presenza che potrebbe rivelarsi ago della bilancia per le future alleanze politiche locali.

L’impegno di Borrelli- ribadisce Ziello- e’ la conferma della

continuità di un lavoro già intrapreso da tempo da Baldassarre in prima persona e dal suo gruppo, fortemente riconosciuto dai vertici provinciali e da quelli regionali del Partito, sotto la guida del Segretario Michele Tarantino.

Il PSI – conclude Ziello- mirerà

a presentare liste di partito e candidati in tutti i comuni interessati al voto, con la sola ambizione di incrementare la squadra di amministratori Socialisti in Terra di Lavoro.