Amministrative 2021. Italia Viva non partecipa al tavolo convocato dal PD

I Coordinatori cittadini, Marta Tammaro e Gianni Megna, che a nome di Italia Viva hanno dato inizio alle consultazioni tra i partiti ed i gruppi civici di area moderata e di centro sinistra, non hanno potuto completarne il primo giro, e ciò solo a causa del PD.

Quest’ultimo , benchè invitato dagli stessi ad un incontro bilaterale per il giorno 11 gennaio, ha ritenuto di non parteciparvi sol perché aveva indetto per il 12 gennaio, un tavolo di centro sinistra per Caserta” dimostrando così di non aver alcun interesse per tutto quanto Italia Viva stava e stà già facendo con i medesimi gruppi.

Per queste ragioni Italia Viva, pur ringraziando il PD per l’invito ricevuto, oggi non sarà presente all’incontro.

Continuerà invece nella sua ricerca di una sintesi politica amministrativa, basata oltre che su programmi condivisi anche sulla scelta di persone che sapranno dare quella svolta che l’intera cittadinanza si aspetta.

Pertanto comunicherà a breve, a tutti i gruppi già ascoltati ed a quanti riterranno di parteciparvi, la data di un primo incontro collegiale per discutere della proposta politica amministrativa intorno alla quale creare una coalizione di forze e di uomini nell’interesse della città di Caserta.