AMMINISTRATIVE 2021: “LISTE PULITE”

Riceviamo e pubblichiamo una nota scritta di un nostro lettore L. O.

Quando il candidato a Sindaco della città di Caserta della Lega Nord, si arroga il diritto di parlare delle liste pulite, si riferisce al partito di Fratelli D’Italia, o a qualche altro partito in particolare? Mi sorge il dubbio che non si è guardato bene in giro prima di costituire la coalizione del centro destra, perché se si fosse documentato, visto che stava affrontando una campagna elettorale molto complicata al punto tale che si è dovuto nascondere dietro una lista civica, in quanto aveva capito che con il simbolo della Lega non avrebbe fatto molta strada. Ecco la furbata di essere ambiguo subito dopo, ha dimostrato di essere uno stolto, da coalizzarsi con il partito dai requisiti morali molto dubbi.

Non è possibile che uno che si accinge a governare una città, crede ancora nelle liste pulite quando sa benissimo che gli impresentabili, inseriscono nella lista parenti stretti, molto stretti da far fare i propri interessi.

Sono molto combattuto, non so se rallegrarmi che a Caserta c’è un candidato sindaco così ingenuo da credere ancora alla befana, o è così cattivo da far credere al proprio elettorato che lui rappresenta la politica pulita che con i suoi slogan vuole ingannare gli elettori. Finalmente a Caserta i Fratelli D’Italia sono riusciti a fare una lista senza patema d’animo, perché gli stolti quelli che non ragionano sono corsi ancor prima che vincesse, sul carro del partito che sta avendo una visibilità momentanea, che non durerà molto e, sperando che nel frattempo non si portano alcun candidato Casertano appena dopo le elezioni, con tutto quello che stanno prospettando su Google. Povera Caserta da chi deve essere governata?. Questa è la coalizione che vincerà, perché nella storia della politica Italiana, Qualcuno, nonostante tutto , continua a parlare di liste pulite e continua a scrivere Liste pulite !!