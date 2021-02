Amministrative 2021 : si consolida il centro destra

Caserta –Si è svolta presso la sede di Città di Futura la seconda riunione in vista delle elezioni amministrative di Caserta. Questa volta presenti oltre il cdx unito LEGA FDI FI UDC, tutti i movimenti civici che non hanno già espresso il candidato sindaco. Dal dibattito è emerso la condivisione di un metodo preciso che consiste nel delineare il programma, progetto e visione per amministrare la Città e poi l’identikit del candidato che con la squadra porterà avanti quanto presentato in campagna elettorale e che sia frutto di scelte dei casertani per Caserta e non calato dall’alto. Nessuna fuga in avanti di nomi che saranno esclusivamente sintesi del tavolo che si è riunito. Si è confermata l’esigenza di un timing di lavoro con scadenza quindicinale. La prossima riunione è prevista per il 6 Marzo con il seguente ordine del giorno: proposte e sintesi progettuali per la Città di Caserta. Erano presenti per la Lega: Finizio Di Tommaso, per Fratelli d’Italia: sen. Giovanna Petrenga per delega, per Forza Italia: Eugenio Russo, per l’UDC: Nicoletta Barbato. Per Città Futura: il con. Marco Cicala, per il Movimento Popolare: Antonio Rossi, per la Confederazione Movimenti Identitari: Adolfo Monticoli, per Caserta Kest’E’ Ciro Guerriero, per Rete Civica: Francesco Gorirossi, RicominciamoCE Paolo Falco, Caserta in Comune: Riccardo Villa, Caserta Nova: Salvo Dubbiosi.

La riunione si è svolta sia in presenza e sia in video conferenza seguendo i protocolli previsti per l’emergenza Covid 19