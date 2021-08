Amministrative 2021. Tarantino Coordinatore Regionale PSI: “Raffaele Piazza con Zinzi ? una sua scelta”

A Caserta il PSI sta mettendo in campo una lista forte e competitiva nel campo del centrosinistra a sostegno del sindaco Carlo Marino. Si parte dal nostro simbolo, da tanti dirigenti e militanti, dai nostri valori e dalle nostre idee, da giovani e donne e dal consigliere comunale in carica Gianluca Iannucci.

Partiamo dalla nostra storia che, in terra di lavoro, ha scritto pagine importanti per la comunità. Lo faremo nel nome di Mimmo Dell’aquila, di Marcellino Piazza e di tanti che si sono spesi con coerenza nel nome del partito socialista. Non sarà una scelta individuale, immotivata e assurda ad inquinare il nostro cammino.

“Caro Raffaele Piazza, sei stato assessore a Caserta per i socialisti fino a qualche settimana fa, ti sei autonomamente dimesso contro la volontà del Psi, hai accettato un incarico dal sindaco di suo consulente politico salvo poi dimetterti dopo qualche giorno e oggi ti candidi con il centrodestra, insieme alla Lega e a Fratelli di Italia. Per cortesia, nei tuoi tentativi di motivare ciò che non è motivabile e di spiegare ciò che non è spiegabile, risparmiaci almeno il dispiacere di dover leggere scuse e farneticanti ricostruzioni che non fanno giustizia al tuo percorso e soprattutto a quello della tua famiglia”.