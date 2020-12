AMMINISTRATIVE 2021 GUIDO ALIZIERI “ VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO ALLA CITTÀ “

Caserta, prosegue il cammino fra i candidati al rinnovo del consiglio Comunale di Caserta . Nella giornata di oggi 11 dicembre 2020 abbiamo incontrato Guido Alizieri, libero professionista e studente universitario. Guido nonostante la sua giovane età è apparso molto deciso nel rispondere alle nostre domande :

GUIDO, IN SETTIMANA HAI DECISO DI NON RINNOVARE LA TESSERA PSI PER IL 2021, COME MAI QUESTA DECISIONE?

Ho deciso di non rinnovare la tessera del PSI per varie motivazioni ma in particolare la mancanza di fiducia della direzione politica della dirigenza del partito e per vari disaccordi nelle scelte prese. Nonostante ciò rinnovo gli auguri al PSI per le prossime amministrative.

HAI GIÀ ANNUNCIATO CHE TI CANDIDI, HAI SCELTO IL SINDACO?

Sono in corso delle interlocuzioni con un candidato sindaco, sto mettendo in campo un progetto che già ho annunciato qualche settimana fa nell’intervista e nelle prossime settimane scioglierò la riserva, fermo restando che ho avuto la partecipazione dal punto di vista cittadino di ragazze e ragazzi che hanno deciso di sostenere la mia candidatura.

CHE GIUDIZIO DAI SULL’AMMINISTRAZIONE MARINO ATTUALMENTE IN CARICA?

Per quanto riguarda l’amministrazione Marino è stato fatto un buon lavoro in questi 5 anni , si poteva fare di più ma il mio impegno e la mia candidatura serve proprio a far fare un salto di qualità all’attuale amministrazione affinché si raggiungono obiettivi come la viabilità , il miglioramento del manto stradale e la pedonalizzazione del centro. Infine,

PERCHÉ LE PERSONE DOVREBBERO DARTI FIDUCIA?

Perché non sono una persona improvvisata ma che da diversi anni faccio attività politica sul territorio , quando prende un impegno lo porta a termine sia nella vita professionale che nella vita scolastica studentesca.