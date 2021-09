AMMINISTRATIVE AD ARZANO, LA “VOLATA” DELL’ ARUTA

Arzano-Non ci sono dubbi che in politica, come nella vita valgono le idee. Sembra essere la prova per la Candidata Dott.ssa Cinzia Aruta, proposta dalla coalizione di Centro-Sinistra che vede in campo e a sostegno della propria possibile Sindaca, Due liste civiche ed i partiti come il Movimento 5Stelle ed Il Partito Democratico. Qualche mala lingua, il solito rigurgito degli esclusi, ma a sentire “la voce del popolo” ed il vento che tira, dopo lo stop and go, dei primi giorni a ridosso della presentazione delle liste, dove tutti i candidati a Sindaco riscontravano, una “annoia” campagna elettorale, ecco che sembrerebbe svegliarsi la coscienza cittadina, e con essa entusiasmi e partecipazione. In corrispettiva, il centrodestra ha schierato il candidato Ageo Piscopo, con tre liste civiche a sostegno, e a seguire La candidata per lo sportello Cittadino Luisa Auletta, e ancora un ulteriore candidato sempre con una propria lista civica, ossia Renato Liguori.

Pubblicità elettorale

La presenza dell’Aruta, secondo gli addetti ai lavori, risulta sicuramente più marcata sull’intero territorio: eventi, caseggiati, gazebo e comitati sono infatti la linfa che da subito è stata messa in essere dall’intera coalizione nelle diverse forme e modalità delle forze politiche che sostengono la Dottoressa. Non sono mancate per altro, le visite dei massimi rappresentanti del Governo, tra cui il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, e l’ex Premier Conte e capo di partito dei Cinque Stelle, che a distanza di due settimane dal turno di votazione, hanno portato alla Candidata Sindaca appoggio e sostegno in queste difficili amministrative per il territorio di non facile gestione. Inoltre la coalizione si riscopre, particolarmente compiaciuta della propria candidata che ai metodi gentili, ha rivelato un inaspettato senso del Leader tutto al femminile, motivando e ponendo serie questioni di gestione e vicinanza, “sentire” il proprio paese come casa propria e per questo curarlo.

Le previsioni elettorali sono un’incognita su cui nessuno sembra sbilanciarsi, ma il vento è un’altra cosa, a vantaggio statistico della Dottoressa Cinzia, che seppur neofita ha fin qui mantenuto un ottimo profilo di presentazione.

Quale sarà l’umore finale delle urne, non è dato saperlo, i cittadini conoscono di fatto benissimo i propri problemi, ed in politica, così come si è esordito in principio “valgono le idee” seppur alla fine pesano gli interessi; sarà infatti interesse di ognuno evitare che ci si infranga nuovamente contro un ennesimo scioglimento, la vera scura che spaventa tutti gli arzanesi ormai saturi di non poter decidere del proprio tenore di vita, attraverso i consueti strumenti della democrazia.