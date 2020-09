Amministrative San Nicola La Strada. De Chiara M5S chiama, Marotta e Basile non rispondono

Martedì scorso ho invitato gli altri due candidati sindaco ad un confronto pubblico. Dopo tre giorni non mi è ancora pervenuta alcuna risposta. Credo che confrontarsi di fronte ai cittadini sui temi caldi dell’attuale campagna elettorale sia un modo pratico e diretto per informare i cittadini. Consentirgli di scegliere con ponderatezza coloro che li rappresenteranno per i prossimi cinque anni è la nostra priorità. Pertanto esorto Francesco Basile e Vito Marotta a pronunciarsi in tempi rapidi in merito al mio invito. I nostri concittadini hanno fame d’informazione.