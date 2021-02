Amministrative Smcv, anche l’avvocato de Ruggiero a lavoro con Gabriella Santillo

Il progetto del centrodestra unito della Consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo, continua inesorabilmente a coinvolgere e a far scendere in campo stimati professionisti sammaritani. Poche ore fa ha annunciato la sua candidatura l’avvocato Emiliano de Ruggiero, volto noto a Santa Maria Capua Vetere perché da sempre militante della destra con partecipazione attiva sul territorio.

Tra i promotori dell’insediamento della Lega in Provincia, da tempo trova interesse nel progetto della Consigliera Provinciale Gabriella Santillo. Lo stesso, poco fa, ha dichiarato: “La Santillo è una donna concreta, onesta e instancabile. Le sono stato vicino alle regionali e ritengo opportuno schierarmi in prima persona per supportare il suo progetto con la mia candidatura.”

“Il nostro territorio – continua l’avvocato – ha bisogno urgente di persone valide, abituate a lavorare e a dare risposte concrete alle esigenze reali che vi sono, soprattutto in un momento storico importante come quello che stiamo vivendo. Come Fratelli d’Italia – conclude – si sta già lavorando ad un programma elettorale snello, realizzabile ed in linea con le necessità di una Città completamente abbandonata da oltre 5 lunghi anni.”