Amnesìa, “Aiutaci a dare voce a un dolore che spesso resta in silenzio”

Amnèsia è un cortometraggio che nasce da una storia vera e da un’urgenza profonda: raccontare ciò che accade dopo una tragedia che spezza una famiglia. La perdita di un figlio è il dolore più grande, perché contro natura. Ma quando un genitore è, suo malgrado, causa di quella morte, il dolore si trasforma in qualcosa di ancora più devastante.

Siamo abituati a sentire notizie di cronaca che si fermano all’evento tragico. Amnèsia vuole invece andare oltre, raccontando il silenzio che segue, la frattura che investe le vite, le coppie, le coscienze. Lo fa con estrema delicatezza, attraverso immagini e sguardi, dove la parola lascia spazio all’emozione e al non detto.

Il cortometraggio è portato avanti da un giovane professionista del cinema e del teatro, Giovanni Cordi, che crede in un’idea di racconto rispettosa, autentica, necessaria. Un progetto indipendente che non cerca il sensazionalismo, ma l’ascolto. E che, pur attraversando l’orrore della perdita, prova a innestare una speranza: quella dell’amore vero, forse l’unica forza capace di permettere di andare avanti, di vivere oltre il dolore.

Sostenere Amnèsia significa aiutare questo film a prendere forma: le donazioni serviranno a coprire i costi di produzione, post-produzione, distribuzione e partecipazione ai festival, affinché questa storia possa essere vista, condivisa e sentita.

Ogni contributo, piccolo o grande, è un gesto di fiducia nel valore del cinema come spazio umano e necessario.

Aiuta Amnesì e Giovanni Cordi a trasformare il silenzio in racconto

Dona attraverso il seguente link

https://gofund.me/bef40655d