Ampliamento della pianta organica del comune. Soddisfatto l’assessore De Rosa

Il Comune di Maddaloni ha partecipato all’iter per all’avviso pubblico nell’ambito del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con relativa deliberazione di Giunta Comunale, l’amministrazione si impegna ad ampliare la pianta organica tramite professionisti qualificati, tra cui ingegneri, architetti, esperti di transizione digitale e avvocati che verrano messi a disposizione dal Ministero.

Queste figure professionali , a titolo totalmente gratuito per il comune fino al 2030, saranno cruciali per la realizzazione di progetti significativi.

L’iniziativa mira all’espansione dell’organico e all’attivazione di processi chiave per il progresso del territorio.

L’assessore con delega alla gestione del personale, ing. Antonio de Rosa, esprime soddisfazione nell’aderire a questa manifestazione di interesse, riconoscendo l’importanza di investire nelle competenze necessarie per affrontare le sfide future. L’amministrazione è determinata a perseguire i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la collaborazione con professionisti qualificati e la realizzazione di progetti innovativi.

Ulteriori informazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune