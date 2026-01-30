AMUS Aeronautica: Giordano rieletto Segretario Nazionale

Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede nazionale di AMUS Aeronautica a Roma, l’elezione della nuova Segreteria nazionale dell’Associazione professionale a carattere sindacale tra militari (APCSM).

Nel corso dei lavori è stato rieletto segretario nazionale Antonio Giordano molto attivo nella comunità militare Casertana, già componente della segreteria nazionale uscente dell’associazione.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e per i numerosi messaggi di stima ricevuti», ha dichiarato Giordano,sottolineando come l’attività svolta negli ultimi anni abbia consentito il raggiungimento di importanti obiettivi grazie al contributo e alla partecipazione dei colleghi dell’Arma Azzurra.

«Occorre avviare da subito il lavoro sul Tavolo contrattuale 2025-2027, aperto nei giorni scorsi – ha aggiunto –. La tutela del personale e il benessere dei colleghi saranno le priorità del nuovo mandato».

AMUS Aeronautica conferma il proprio impegno a proseguire l’azione sindacale a tutela dei diritti e della valorizzazione del personale.