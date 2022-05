ANacoMI: ATOS LUGNI e’ il nuovo Presidente della Sezione di Caserta

Doppio appuntamento per l’ANaCoMi premiazione degli allievi presso l’istituto comprensivo “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” ed eletto presidente provinciale dell’associazione Atos Giorgio Lugni durante l’assemblea tenuta presso la Sala Consiliare del Comune di Valle di Maddaloni

Doppio appuntamento per l’ANaCoMi (l’Associazione Nazionale Commissariato Militare), alle ore 10.00 presso l’istituto comprensivo “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” di cui è preside la dott.ssa Rosa Suppa, ha avuto luogo un incontro sul tema “L’articolo 11 della Costituzione italiana, nel 75° compleanno della Carta”, con interventi della preside Suppa, dei generali Farì e Visaggio, cui è seguita la premiazione degli allievi cari alla preside Suppa, che hanno ricevuto la borsa di studio della ANacCoMi ovvero Fusco Pasquale Grabatiello Valentino Cerreto Alessandra Marturiello Francesca Pia e Quagliero Emanuele. Migliori disegni ex equo quelli realizzati dalle classi 2A e 2B. Successivamente presso la Sala Consiliare del Comune di Valle di Maddaloni, alla presenza del Sindaco Francesco Buzzo, del Presidente Nazionale Gen. Salvatore Fari del Gen. Visaggio, del Col. Claudio Milone in rappresentanza del Gen. Colavero comandante della Scucomm di Maddaloni, della preside Rosa Suppa, si è svolta l’assemblea della ANaCoMi . presieduta dal socio più anziano Alfonso Cella, che all’unanimità a eletto Presidente della sezione della Provincia di Caserta il Luogotenente Atos Giorgio Lugni, Stella d’oro al merito sportivo concessa dal Coni, nonché Arbitro benemerito di Pallacanestro e Presidente emerito della Sezione Provinciale Paracadutisti di Caserta.