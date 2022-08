Anagrafe Caserta:” avete ragione ma tornate domani”

L’ anagrafe del Comune di Caserta continua a far parlare di se .File interminabili , appuntamento per la Carta d’ identità’ che può slittare anche a tre mesi e , lasciatecelo dire , tanta incompetenza da parte di alcuni addetti ai lavori hanno fatto sì che quell’ ufficio diventasse un vero e proprio “cancro” per la citta’.

Ciò’ che e’ accaduto stamattina poi e’ degno di nota , naturalmente negativa. Un uomo ,C.A, dopo aver letto sul sito del Comune che l’ufficio Anagrafe era aperto solo per i servizi di registrazione nascita e morte, si e’ recato presso la Casa Comunale di Falciano per registrare la nascita del figlio avvenuta nei giorni scorsi.

Arrivato all’ ingresso, C.A. e’ stato avvicinato da un impiegato il quale gli ha comunicato che gli uffici erano chiusi al pubblico fino a domani , mercoledì 3 agosto,.

Il neo papà’ allora ha spiegato come ,sia sul sito istituzionale del comune , sia su un cartello affisso all’ entrata del comune stesso ,fosse specificato che , nonostante la chiusura di tutti gli uffici , i servizi di registrazione di nascita e di morte sarebbero rimasti attivi.

A quel punto l’impiegato , in chiara difficoltà’ ,ha tentato di fare una telefonata, non sappiamo a chi e perché , ma di fatto ha poi invitato il malcapitato a ritornare l’ indomani ricordandogli di non avere fretta perché : “ tanto avete 10 giorni di tempo per registrarlo “.

Qualcuno dovrebbe far presente a quel signore che , per fortuna, esiste , oltre ad alcuni impiegati comunali , anche chi nella vita svolge la propria attività’ lavorativa con serietà’ e professionalità . Probabilmente domani , dovrà’ nuovamente rinunciare a qualche ora del suo lavoro per ritornare all’ anagrafe e , speriamo , riuscire nell’ impresa di registrare la nascita del proprio figlio .