Anagrafe di Caserta presa d’assalto: da oggi prenotazioni via Sms per evitare malcontenti ed assembramenti

In periodo covid l’ufficio anagrafe di Caserta è stato preso d’assalto dai cittadini i quali sono obbligati a file interminabili a causa delle numerose pratiche da sbrigare che rendono il già poco personale oberato di lavoro.

Ciò comporta ad assistere, malgrado il divieto della zona rossa, ad assembramenti così caotici da provocare l’ostruzione del passaggio per le autovetture.

Sono sicuramente situazioni limite che potrebbero provocare l’aumento di contagi e problematiche.

Considerata l’affluenza si è pensato di attivare da oggi fino a Venerdì 30 il servizio di prenotazione via SMS per l’accesso dei cittadini casertani agli Uffici del Settore Servizi Demografici di via san Gennaro (ex Caserma Sacchi).