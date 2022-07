“Anagrafe: la commedia che non è a lieto fine per i casertani – con queste parole il consigliere comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano inizia a parlare del guasto informatico che il comune ha comunicato in netto ritardo ai cittadini .

“Siamo alle solite – ha dichiarato-

Due giorni di altri disagi per i casertani

L’Amministrazione si scusa, ma non manda mai a casa nessuno”