Anche a Maddaloni si popola la via dello jogging

Dopo il fuori tutto di ieri, con un bombardamento mediatico si sta specificando cosa si può fare (le passeggiate) e cosa no (jogging).

In particolare: “…non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00″.

Queste le regole da rispettare dal 27 aprile al 3 maggio.

Queste informazioni non sono giunte, pare, a tutti i maddalonesi, visto che, stasera,come se nulla fosse, nella zona eletta all’esercizio fisico, nei pressi del palazzetto dello sport, oltre a persone a passeggiare, ci sono persone che corrono incuranti di regole e divieti.

La Polizia Municipale e le forze dell’ordine, deputate al controllo del territorio, che da ieri avrebbero dovuto concentrare la loro attenzione proprio in quella zona, risultano non pervenute.