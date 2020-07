ANCHE DA CASERTA UN’ALTA FORMAZIONE DAL RESPIRO INTERNAZIONALE

Cronache Agenzia Giornalistica . Luglio – Caserta ) A Malta è nata una realtà internazionale ma dalla forte impronta italiana. Si tratta della MACTT (Mediterranean Academy of Culture, Technology and Trade) un nuovo istituto di alta formazione con sede a Malta e licenza rilasciata dalla National Commission for Futher and Higher Education (license no. 2020-005), che ha nel suo programma la realizzazione di progetti educativi di ampio respiro.

GLI OBIETTIVI

Parte dall’Italia l’avventura dei fondatori, ed è un’italiana il direttore degli studi. Si chiama Vittoria Ponzetta, già direttore del Formed “Ente di formazione didattica e cultura” e direttore e coordinatore della “Scuola di osteopatia Formed-Belso”, pronta a scrivere oggi un nuovo importante capitolo della sua vita professionale in un contesto, il Mediterraneo, culla della civiltà, dell’incontro tra popoli e culture, di scambi commerciali e di uno sviluppo sostenibile. Siamo in un’area geopolitica strategica che guarda al futuro con la forza di un passato che non ha eguali al mondo. La professoressa Ponzetta spiega come le attività formative di MACTT saranno legate a principi e valori universali come la crescita armoniosa ed equilibrata delle comunità per il benessere reale delle persone. Un grande obiettivo da perseguire attraverso le competenze dei giovani. A loro vogliono fornire gli strumenti non soltanto per arricchire un curriculum e avere un più facile accesso al mondo del lavoro in contesti di respiro internazionale, ma anche per ideare, creare e progettare un futuro sempre più ambizioso, sicuro e sostenibile attraverso startup e forme di imprenditorialità a servizio di un mondo più equo ed efficiente. Tra i progetti formativi si prevedono quelli mirati alla crescita professionale e personale, come la conoscenza delle lingue e la cultura tecnologica. Per poi proseguire con argomenti di attualità a livello globale. Tra gli argomenti su cui stanno lavorando ci sono: la psicologia in ambito legale, la blockchain, l’amministrazione aziendale, il giornalismo di ultima generazione, la pianificazione di politiche economiche sovranazionali, la costruzione delle città del futuro, lo sviluppo sostenibile e l’efficienza energetica. Ma anche iniziative di specializzazione su professioni del futuro come l’osteopatia, una terapia sanitaria riconosciuta nel sistema maltese che arricchirà il bagaglio professionale di fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, massofisioterapisti e medici-chirurghi attraverso una formazione di eccellenza. Perché Malta? Perché rappresenta il patrimonio valoriale del Mediterraneo ed è la base ideale per pianificare progetti formativi internazionali accreditati, che possano garantire ai futuri studenti una preparazione ed un trasferimento di competenze spendibili in tutto il mondo, a partire dall’Europa e dall’area del Commonwealth, due macro aree politiche strategiche che con Malta hanno un legame profondo.