Anche i colori bianconeri saranno presenti alla 31^ edizione del Torneo Internazionale “Minibasket

in Piazza” 2023 che avrà luogo nelle splendide cornici del materano e della provincia barese dal 19

al 24 giugno, con la Final Four prevista per sabato prossimo proprio all’ombra dei Sassi, in Piazza

Vittorio Veneto. Quella che si andrà a svolgere, però, non sarà solo una manifestazione sportiva,

ma anche e soprattutto una possibilità di scambio interculturale tra i giovanissimi mini-cestisti, che

avranno modo di confrontarsi con pari età di diversa cultura, estrazione e nazionalità. Al torneo,

infatti, saranno presenti ben 44 squadre, con alcune formazioni provenienti anche da Canada,

Nigeria, Giordania, Balcani, Libia e Libano, solo per citare le squadre straniere, oltre che da ogni

parte d’Italia. La JuveCaserta, dunque, non vuole essere da meno, vuole affrontare questa sfida a

testa alta e per consolidare il suo progetto rivolto anche ai più piccoli.

Il gruppo, agli ordini del responsabile del settore minibasket Lidia Tomasiello e di Julia Sudyn, sarà

formato da Alfonso Cafarelli, Michele Bernardo, Enrico Bologna, Christian Fragnoli, Wilson Benito

Fumante, Carlo Fusco, Ubaldo Marotta, Mattia Palladino, Diego Rescigno, Agostino Tenca,

Alessandro Calogero Vitelli e Francesco Maddaloni. I bianconeri sono stati sorteggiati nel girone

M, che giocherà la prima fase in quel di Toccacielo, comune di Marina di Nova Siri (MT).

Avversarie della prima fase saranno Città Futura Roma, Basket Rosa Azzurro Bolzano e la Virtus

Camin Padova. Prima palla a due lunedì 19 alle ore 10, quando i giovanissimi bianconeri

affronteranno la formazione capitolina; per il giorno successivo sveglia prestissimo per la truppa di

Lidia Tomasiello, che alle 8 in punto se la vedrà con la squadra padovana, mentre si chiuderà la

fase a gironi il mercoledì alle 10 contro la truppa altoatesina, che è interamente al femminile.

Crescere a rafforzare il carattere, stringere nuove amicizie e legami che possono andare ben oltre

la pallacanestro e soprattutto valicare qualsiasi confine geografico. Per molti di questi bambini,

sarà la prima volta fuori casa, lontani dai genitori, e quest’esperienza in cui la tua famiglia è

composta solo dai compagni che vestono la tua maglia, può essere il giusto viatico per una

crescita pratica e interiore, per una scoperta di nuovi mondi e soprattutto per poter coltivare una

passione in un contesto amichevole e di sani principi. È questo il nocciolo duro del progetto

JuveCaserta rivolto ai più piccoli, regalare la possibilità ai bambini che amano la pallacanestro di

vivere esperienze che possano ispirare nuovi e sani valori, da esportare poi nella vita, quella di

domani, degli adulti. E di farlo, col bianconero sulle spalle.