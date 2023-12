Anche il Sindaco Carlo Marino al brindisi della Croce Rossa -comitato di Caserta.

Caserta. Nella serata di ieri ,venerdì’ 29 dicembre ,presso la sede di Via Petrarelle-Vicolo Pacifico si è tenuto il consueto brindisi di fine anno organizzato dalla Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. Tantissimi i volontari presenti che non sono voluti mancare all’ appuntamento anche perchè l’incontro è stato motivo di resoconto delle numerose attività che la C.R.I. ha messo in campo nel corso dell’ intero anno .

Al brindisi ha partecipato , fra gli altri, il Sindaco di Caserta Carlo Marino il quale ha voluto personalmente ringraziare il Presidente Teresa Natale e tutti i volontari evidenziando l’enorme lavoro di solidarietà che giornalmente la CRI mette a disposizione dell’intero territorio casertano . Nel corso della serata non sono mancati momenti di allegria soprattutto quando il Primo Cittadino ha partecipato ad una pesca ,organizzata dai volontari , e vinto un braccialetto che subito dopo, in segno di riconoscenza, ha voluto donare al Presidente Teresa Natale. La serata si è conclusa con un buffet e con un brindisi bene augurante .

” Voglio ringraziare il Sindaco per la sua presenza -ha dichiarato il Presidente CRI-Comitato di Caserta Teresa Natale-a lui auguro un anno strepitoso e pieno di soddisfazioni personali . Un augurio speciale voglio farlo a tutti i volontari e collaboratori della Croce Rossa senza di loro niente sarebbe possibile. Spero che il 2024 possa portare meno sofferenza e più’ equità in un mondo dove i poveri aumentano sproporzionatamente. Noi siamo sempre stati e continueremo ad essere al fianco di chi soffre- ha concluso- regalare un sorriso alle famiglie meno fortunate , ai bambini , agli anziani rappresenta per noi motivo di orgoglio e soddisfazione . Questa è la strada che continueremo a percorrere anche nel 2024 con la consapevolezza che tutti noi possiamo sempre dare e fare di più’.”