Corri a Villa di Imbriano 2026

Il podismo firmato Run Lab, guidata da Lorenzo Vanacore, torna protagonista in provincia di Caserta con la ottava edizione della “Corri a Villa di Imbriano”. A dare lo start alla competizione sulla distanza dei 10 chilometri è stato il sindaco Luigi Della Corte. La partenza è avvenuta alle ore 8.30 dal complesso Marzia Sport Village. Tra gli striscioni esposti alla partenza lungo iera visibile anche quello dedicato al compianto Demetrio Rima. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della FIDAL, è stata supervisionata dai Giudici di Gara del Gruppo Giudici Gare (G.G.G.) di Caserta. La gara: Protagonista assoluto della prova è stato il portacolori della Running Club Napoli, Marco Vetrano, che si è imposto con il tempo finale di 32’38”. Alle sue spalle si è acceso il duello per il secondo gradino del podio: ad avere la meglio è stato Armando Ruggiero (Casale… Si), secondo in 33’08”, davanti a Francesco Di Puoti (Atletica Marcianise), terzo con il crono di 33’24”. Nella classifica femminile il successo è andato a Maniaci (Casale… Si), che ha tagliato il traguardo in 57ª posizione assoluta con il tempo di 39’55”. A completare il podio rosa sono state Giuseppina Lamula (Casale… Si), in 41’57”, e Tiziana Riccardi (Napoli Nord Marathon), in 42’01”. Tutte e tre le atlete del podio appartengono alla categoria SF50. La classifica a squadre, da sempre una delle più ambite nelle gare su strada campane, ha visto al via ben 60 società. A conquistare il successo finale è stata l’Atletica Marcianise, guidata dal presidente Angelo Garofalo. Giovanna Tessitore, con la sua consueta competenza tecnica, ha dato voce alla manifestazione, mentre la segreteria di Cronometro Gare ha curato le classifiche ufficiali, registrando all’arrivo circa 450 atleti. La manifestazione ha confermato ancora una volta il grande entusiasmo del movimento podistico campano, regalando agli appassionati una mattinata di sport, aggregazione e sana competizione.