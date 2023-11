Anche l’Academy Basket Napoli deve lasciare il passo nel campionato under19 gold alla formazione bianconera di Ciro Dell’Imperio. Nello scontro diretto che poneva di fronte le due imbattute capolista del campionato, Pagano e compagni si sono imposti per 74-47 confermando la loro imbattibilità e portandosi in solitaria in vetta alla classifica. Questo il tabellino della Decò Juvecaserta: Mastroianni 5, Petrella 4, Iannotta, Biccardi 2, Merola 7, Donaddio, Pisapia 23, Ferraro 2, Vaccaro 6, Pagano 8, Tartaro 17.

E ventiquattrore dopo la formazione under17 gold ha concesso il bis andando a vincere sul campo dell’Academy Napoli basket per 63-52. Per i ragazzi di coach Liguori questo il tabellino: Krajewski 5, Riccio 5, Liguoro, Liguori 11, Pastore 12, Celiento 2, Di Nuzzo 4, Pietroluongo 9, Lizzi, Coppola, Tescione 6, Sassone 9.

Nel campionato under15 silver la formazione casertana, allenata da Amedeo Piantadosi e composta anche da un gruppo di giovani alle loro prime esperienze agonistiche, è stata superata dal Casal di Principe con il punteggio di 55-71. Questo il tabellino della Decò: Fusco 6, Pani 10, Zagaria 2, Pietroluongo 8, Zona 2, Pirone 5, Caiazzo 12, Raffaele, Natale 2, Luise 6, Vitale 2, Mezzullo.

Esordio sfortunato, infine, per i giovanissimi componenti della formazione partecipante al campionato under13 gold. I ragazzi di Fabio Mezzullo sono usciti sconfitti dal campo di Pozzuoli nella gara con i coetanei del Pick and roll per 50-45 dopo aver chiuso in vantaggio i primi 3 quarti di gara. Questo il tabellino dei bianconeri: Tagliafierro 17, Liguoro 6, Minichino 2, Iodice 2, Acconcia, Paolino 2, Tescione 2, Antonelli 10, Zampella, Maddaloni 2.

La formazione under19 gold sarà ora impegnata lunedì 4 nella trasferta di Arzano, mentre l’under 17 gold, rinviato al 19 dicembre il confronto con la Fortitudo Cercola, tornerà in campo il 9 dicembre per affrontare l’Academy Parete. L’under15 è attesa dal suo turno di riposo, mentre la formazione partecipante al campionato under13 gold ospiterà domenica 3 dicembre al palasport di Casagiove la Cestistica Ischia.

Primo appuntamento ludico, infine, anche per i bambini del centro Minibasket della Juvecaserta 2021 con la partecipazione alla manifestazione “Aquilotti sotto l’albero” in programma nella palestra dell’Istituto Buonarroti di Caserta sabato 16 dalle ore 16,00 alle 20,00 e domenica 17 dalle 9,00 alle 13,00.