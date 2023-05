Anche quest’anno gli studenti dell’ ITIS Giordani alle finali regionali dei Giochi della Chimica

Anche quest’anno sfida accettata dagli studenti dell’ ITI-L.S. “F. Giordani” di Caserta, che, sostenuti ed incoraggiati dalla Dirigente Scolastica Antonella Serpico, si sono distinti alle Finali regionali dei Giochi della chimica. La squadra è stata coordinata dalle prof.sse Anna Di Chiacchio, Teresa Caserta , Carmela Bottiglieri e Francesca Virgilio con il supporto del Dipartimento di chimica dell’Istituto. Simone Notarbartolo, Antonio Canu, Simone Carozza, Francesco Pio Di Caterino, Carmine De Lucia, Franco De Lucia, Alessio D’Aiello, Francesco Abatiello e Domenico Toscano hanno gareggiato con molto impegno tanto da conseguire il secondo posto in Regione Campania per due classi di concorso: Antonio Canu della 2CIT per la classe A dedicata agli studenti del biennio e Simone Notarbartolo della 4ASA per la classe B dedicata agli studenti dei licei. Gli alunni classificati sono stati premiati alla cerimonia ufficiale della Sezione Campania della Società Chimica Italiana sabato 13 maggio. Come sempre tenacia e competenza contraddistinguono l’azione didattica sinergica che porta al successo formativo dell’Istituto. Complimenti ragazzi. Ad maiora semper.