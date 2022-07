Ancora Black-out in via Ceccano. I residenti chiamano Marzo

Caserta. E’ ancora buio in via Ceccano , e con oggi sono 4 i giorni in cui i residenti sono costretti a convivere con una grave situazione di disagio oltre che di paura.

Manca L’ illuminazione pubblica in via Ceccano nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti all’ amministrazione comunale .

A causa del black – out la strada e’ completamente deserta e si presta come luogo privilegiato per ladri , borseggiatori e molestatori. Gli abitanti chiedono ad horas un intervento immediato da parte dell’ Assessore ai lavori pubblici Massimiliano Marzo per il ripristino della normalità’ al fine di garantire la sicurezza do tutti i cittadini.