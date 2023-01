Ancora movida violenta nel fine settimana . Due episodi verificatesi in Piazza Dante e in Via Vico

Caserta. La Movida selvaggia continua ad essere una piaga per la città Capoluogo . Ogni fine settimana sono tanti i giovani che si spostano dalla periferia al centro e sono sempre troppi gli episodi di violenza e di mino criminalità sei verificano spesso in strade centrali della città

Ultimo , ma non per ultimo , sono state le due risse che hanno caratterizzato l’ ultimo fine settimana di gennaio. La prima si è verificata in Piazza Dante la seconda in Via Vico. In entrambi i casi si è trattato del solito gruppo di scalmanati che . per futili motivi , se le sono date di santa ragione e come se non bastasse i vandali , in Piazza Dante, nella colluttazione con il ” gruppo rivale” hanno cominciato a tirarsi dietro una delle stufe esterne del locale ‘Cucina atipica’. Alla fine la stufa è finita a diversi metri di distanza, schiantata contro le sedie del vicino bar Tropicana. I ragazzini in fuga hanno anche raccontato di un giovane con la maglia rossa armato di coltello

In via Vico invece , sempre in seguito ad una rissa. si è dovuto ricorrere all’ambulanza per soccorrere un ragazzo che era stato colpito piu’ volte con un casco da alcuni suoi coetanei .

.