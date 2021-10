Ancora polemiche sul biodigestore a Ponteselice

Continua a creare polemiche il biodigestore a Ponteselice che dovrebbe essere realizzato dall’amministrazione comunale casertana che starebbe lavorando su quello che sarebbe il nuovo impianto di compostaggio di rifiuti

A tal proposito, si è pronunciata l’ex sentarice del movimento cinque stelle Wilma Moronese la quale ha rilasciato qualche dichiarazione che si va a riportare “Il Comune di Caserta ha trasmesso la documentazione alla Regione Campania per mettere in moto l’iter procedurale di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per il biodigestore. Un atto che mette nero su bianco la volontà dell’ente di farlo sorgere in località Ponteselice a pochi metri dalla Reggia di Caserta”. Lo afferma in una nota la senatrice casertana Vilma Moronese, ex esponente del Movimento 5 Stelle. La location da questo momento in poi non si potrà più cambiare” è quanto dichiara la parlamentare, presidente della XIIIª commissione permanente ambiente e territorio del Senato, schierata contro il Governo Draghi sin da prima che si formasse. “Io sarò come sempre al fianco di tutti i comitati, associazioni e cittadini che da anni hanno avversato la realizzazione di questo impianto nocivo per il territorio sotto tutti i punti di vista, e che oggi con l’avvio ufficiale dell’iter in Regione Campania non resta che continuare a combattere”.