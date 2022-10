Ancora risultati concreti per l’assessore Cioffi: la fiera settimanale avrà ingressi automatizzati.

Maddaloni – Con la delibera appena approvata, l’assessore Gennaro Cioffi, delegato alle attività produttive, segna un ulteriore risultato in favore della città e del suo tessuto commerciale.

Sarà la Spartaco scs Onlus, con un’offerta economica più vantaggiosa ed una puntuale ed esaustiva documentazione a corredo, che si occuperà, nell’immediato futuro, del sistema di automazione degli accessi all’area della fiera settimanale.

“Si tratta di un importante risultato – precisa l’assessore – atteso da molto tempo ed ottenuto grazie ad una proficua concertazione con il Sindaco Andrea De Filippo che otterrà due risultati significativi: da una parte la riorganizzazione e gestione ordinata dell’area, dall’altra l’esazione puntuale dei tributi dovuti, finalizzati, per la maggior parte, a fornire servizi all’utenza”.

“Alla valutazione positiva dell’offerta – prosegue Cioffi – ha sicuramente contribuito tutta la mole di servizi migliorativi proposti che vanno dal ripristino funzionale e pulizia giornaliera dei servizi igienici, alla cura di tutte le aree verdi pertinenti; da un accurato sistema di videosorveglianza alla manutenzione dell’asfalto nelle strade interne alla fiera”.

“Abbiamo dimostrato – conclude il delegato alle attività produttive – che lo studio, l’applicazione e la dedizione al proprio ruolo portano a risultati che ad altri, evidentemente, sono sfuggiti per diversi anni. Contiamo di proseguire sulla strada di quella che da sempre definiamo ‘politica del fare’.