ANCORA SCUOLA CHIUSA. RISCALDAMENTI MAL FUNZIONANTI

CAPODRISE – Ancora una scuola chiusa a Capodrise (CE) in provincia di Caserta questa volta la chiusura del plesso scolastico è quello come già precisato di Capodrise, l’ Istituto scolastico “Gaglione”, il sindaco della città di Capodrise ossia, Vincenzo Negro, per quel concerne il predetto Istituto il Plesso B ha riscontrato delle problematiche, all’impianto di riscaldamento pertanto gli alunni sono stati costretti a rimanere a casa nella giornata odierna del 7 dicembre, al fine di far espletare i lavori di riparazione, tenendo conto anche della festività dell’ 8 dicembre dell’Immacolata concezione si spera quanto meno in un rientro rapido già nella giornata del 9 dicembre.