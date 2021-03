Ancora solidarietà .Ancora ” Attivi & solidali” Parla il Presidente Alessandro De Maio che ringrazia gli Ultras

Caserta. ” Queste sono le cose che a noi fanno emozionare” . Con queste parole il Presidente dell’ Associazione “ Attivi & Solidali” Alessandro De Maio ,inizia a parlare dell’ ennesima iniziativa socialmente utile messa in campo dal meraviglioso gruppo di persone iscritte all’ associazione.

“Dopo venti giorni dalla prima- continua Alessandro– abbiamo effettuato la seconda consegna della raccolta abbigliamento e giocattoli presso la Parrocchia San Michele Arcangelo a Casagiove di Don Stefano Giaquinto. Vogliamo , nel nostro piccolo , cercare di regalare un sorriso a chi in questo momento delicato si trova in un stato di difficoltà’. Voglio ringraziare – continua- tutte le persone che con generosità stanno contribuendo affinchè la nostra ” missione ” vada a buon fine. Lasciatemi ringraziare per ultimo , ma non per ultimo , il gruppo Ultras della Casertana . Senza di loro non saremmo mai riusciti ad effettuare questa nuova consegna. In queste ore -conclude il presidente- ci stiamo già organizzando per intervenire ancora a sostegno di altre e nuove cause sociali . Noi ci siamo e soprattutto vogliamo esserci”.

