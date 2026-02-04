Ancora un femminicidio. Uccisa da una coltellata

Articolo di Susy Cepollaro

Napoli- Nel pomeriggio di ieri martedì 4 Febbraio veniva accoltellata alla schiena, una giovane ragazza di 22 anni Ilenia Musella. La ragazza arrivata in codice rosso all’ ospedale di villa Betania di Napoli è morta subito dopo vari tentativi, di dei medici di salvarle la vita. Subito scattano le indagini della polizia che a seconda come sono andate le cose è accaduto il tutto, dopo una lite animata in famiglia. La ragazza presentava sul corpo anche dei lividi segno, che sarebbe stata forse prima picchiata e poi accoltellata, portata fuori allo spedale di villa Betania, e lasciata lì.

Il presunto assassino, si allontanava poi, facendo perdere le sue tracce. Dalle prime indagini, si sospettava del fratello Giuseppe di 28 persone anni che questa mattina, si è costituito e che abbia confessato di avere accoltellato lui la sorella, Ilenia Musella raccontando poi, come fossero andate le cose.