Ancora un serpente in città. Interviene la Polizia Municipale

Maddaloni – Questa mattina è stato di nuovo avvistato un serpente a Maddaloni. Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato la presenza di un rettile nella periferia est in zona via Feudo. Questa mattina invece il serpente passeggiava in via Napoli. Anche questa volta il serpente è stato schiacciato dal passaggio di un auto. Si è provato a salvarlo allertando la Polizia Municipale che è subito intervenuta sul posto arrivando la procedura per serpenti non velenosi e allertando L’Unità veterinaria dell’ASL che però, nonostante l’intervento non ha potuto salvare l’animale.