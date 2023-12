Ancora un successo per la CI Caserta.Palline decorate per tutti e serata informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili ( Tutte le foto )

Caserta. “ A volte basta un complice e tutto è già’ più’ semplice “. Sono queste le parole della canzone di un noto cantautore italiano ed è questo il messaggio che lascia lo ” squadrone ” di volontari della Croce Rossa -Comitato di Caserta ogni volta che scende in piazza per aiutare i cosi’ detti invisibili , persone che sono rimaste indietro e che quotidianamente “lottano ” per una vita dignitosa.

Nella serata di ieri , sabato 2 dicembre 2023, dalle ore 17,30 alle 20,00 un folto gruppo di volontari CRI del Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale ha allestito in Via Mazzini – Largo San Sebastiano due postazioni . Nella prima era possibile ritirare , in cambio di un piccolo contributo , una pallina di Natale decorata , nella seconda invece c’era il gruppo dei giovani volontari che aveva organizzato una serata informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull’ educazione sessuale.

Sono state tante le persone che, acquistando la pallina di Natale decorata, hanno voluto dare il proprio contributo per sostenere le numerose attività sociali che la CRI -Caserta mette in campo nel corso dell’ anno. Una grossa affluenza di persone si è registrata anche presso il Gazebo allestito dai giovani Volontari CRI i quali per l’ intera serata hanno elargito a tanti loro coetanei e non solo consigli utilissimi per limitare il rischio -contagio di malattie pericolose.

” un piccolo gesto per un grande aiuto” e ” Aiutateci ad Aiutare ” : questi gli slogan che hanno accompagnato l’ ennesima manifestazione -solidale che la CRI-Caserta ha messo in campo a testimonianza di una presenza costante sul territorio , presenza che con il tempo è diventata indispensabile e soprattutto utile all’ intera comunità casertana.

” Conoscere il proprio stato di salute è il primo passo per stare bene -ha dichiarato il Presidente CRI-Caserta Teresa Natale – e per questo che ho accolto con molto piacere l’ iniziativa dei giovani volontari che nel corso della serata di ieri , parlando di malattie sessualmente trasmissibili,hanno voluto spiegare l’importanza della prevenzione , del controllo e della consapevolezza “.