Ancora una donazione dell’ artista Aurelio Gomes

Pubblicità elettorale

Caserta. Non e’ certamente una novità e non e’ nemmeno la prima volta che Ottaviano Salvatore Lattarulo, ,In arte Aurelio Gomes ,si rende protagonista di una donazione spontanea di un suo capolavoro.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Nella giornata di ieri , sabato 17 Settembre 2022,Ottaviano Salvatore Lattarulo ha donato una sua bellissima opera dal titolo ” Apocalisse” al Santuario Madonna di Briano.

Il gesto e’ stato molto apprezzato da tutta la comunità’ Brianese e dal Parroco Don Paolo Dell’Aversana, ma soprattutto ha reso felice lo stesso Lattarulo che della sua arte e passione ne ha sempre fatto scopo di beneficenza.