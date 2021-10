Ancora una giornata all’insegna della camminata sportiva al Bosco di Capodimonte

Napoli /Caserta – Ancora una giornata per quel che concerne la camminata sportiva, nella giornata di sabato 23/10/2021, ci sarà un Corso Base di Camminata Sportiva a Napoli, più precisamente all’interno del Bosco di Capodimonte.

Per chi volesse partecipare è possibile partecipare, ed eventualmente anche farsi trovare lì in loco.

Per chi volesse, si precisa altresì che sono liberi anche dei posti in auto.

Per eventuali informazioni a cui chiedere è possibile chiamare la seguente utenza ossia il numero 335. 7546331 di Vincenzo de Matteis.

la passeggiata o camminata sportiva che si terrà è di 2h30′ circa, al costo € 30,00 (una tantum)

Per quanto riguarda il punto di incontro risulta essere l’ingresso di Porta Piccola, del Bosco di Capodimonte a Napoli.

Il corso che si effettua è finalizzato all’apprendimento della tecnica e della progressione base della camminata sportiva ed a prendere parte al gruppo ufficiale del cammino