Ancora una settimana per iscriversi al torneo in memoria di Pina Mirotto

Il 15 luglio si chiuderanno ufficialmente le iscrizioni al Memorial in ricordo di Pina Mirotto, fortemente voluto dal fratello Antonio che tanto si sta adoperando per organizzarlo con la collaborazione della famiglia e di tanti amici e concittadini.

12 le squadre in campo per il torneo di calcio a 8 che inizierà il 7 settembre e si giocherà nella struttura di via De Curtis a Maddaloni.

Le squadre sono quasi al completo, ma c’è ancora qualche posto libero.

Per iscriversi e per tutte le info al riguardo contattare Antonio Mirotto al numero 348-4147901 o sul suo profilo Facebook Antonio Marek, entro e non oltre il 15 luglio.

Guarda anche l’intervista con tutte le notizie complete sul memorial:

Intervista ad Antonio Mirotto