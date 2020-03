Andrà tutto bene. Gli arcobaleni riempiono le città e il web

Oggi più che mai il tam – tam corre sul web. Chiusi in casa, in contatto grazie ai social fioccano le iniziative. Questa è meravigliosa:” ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo con la scritta “Andrà tutto bene” per poi appenderlo su finestre, balconi o terrazze. Vogliamo lanciare un’onda di positività e in più i bambini si divertiranno a dipingere! “

A questa noi di Belvederenews aggiungiamo:

Tutti i bimbi a casa possono fare un disegno con un arcobaleno scelto come simbolo di speranza in questo periodo duro e farlo postare sui profili Facebook dei genitori o dei fratelli maggiori con l’hashtag #andratuttobene .

Questo disegno in basso è Ciro, 4 anni di Maddaloni: