Andrea Petta si presenta:” Spero di ripagare la fiducia della Società”

In carriera ha militato anche con Siracusa, Lupa Castelli, Melfi e l’Aquila. Ritrova il tecnico rossoblu Ciro Ginestra dopo l’esperienza dello scorso anno nelle fila delle isceglie. Il giocatore si unirà al gruppo già nella mattinata di domani.

“Sono felicissimo di questa mia scelta – commenta Petta subito dopo la firma – Arrivo in una piazza importante e questo mi inorgoglisce. Affrontare la Casertana da avversario incute sempre rispetto e quel pizzico di timore che solo grandi realtà ti danno. Ora sarà senza dubbio bello farne parte. Il mio unico gol stagionale segnato contro la Casertana? Beh, adesso spero di dare il mio contributo e di fare in modo che anche quei due punti persi in quella occasione vengano recuperati da qui alla fine della stagione. Ritrovo il mister con il quale ho lavorato nella prima parte della scorsa annata. E’ un grande professionista, uno che lavora in maniera meticolosa. Sarà un piacere. Spero di ripagare tutta la fiducia e la stima che in questi giorni ho riscontrato da parte della società e degli stessi tifosi casertani”