ANDREA SANNINO abbraccia il pubblico dell’Augusteo con “Semplicemente Andrè”

Da venerdì 21 a domenica 30 novembre Andrea Sannino sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con lo spettacolo “Semplicemente Andrè”, concerto recital scritto da Andrea Sannino, che cura la regia insieme a Donato Eremita; con la direzione musicale di Mauro Spenillo, le coreografie di Teresa Sannino e le scene di Carmen Carnevale.

«A casa mia, in 25 metri quadri, si stava stretti. Ma si parlava e si sognava tanto. Ma non potendo portare ogni spettatore nella casa dove sono nato, ho deciso di fare l’opposto: portare la mia casa a teatro trasformando il palcoscenico in un salotto familiare, caldo, autentico.»

Semplicemente Andrè è un viaggio intimo e coinvolgente tra i ricordi dove musica e parole non sono soltanto il mezzo, ma anche il punto d’arrivo. Andrea Sannino apre il sipario sulla sua storia personale, portando il pubblico direttamente nel cuore della sua vita: Napoli, i sogni di un ragazzo qualunque, le emozioni di chi ha creduto nella musica come voce dell’anima.

Accompagnato da musica dal vivo e da una narrazione sincera fatta di racconti e aneddoti, battute e confessioni, l’artista ripercorre il cammino che da ragazzo ‘dei vicoli’ l’ha portato a diventare una delle voci più amate del panorama musicale napoletano.

Tra un brano e l’altro “Semplicemente Andrè” diventa un abbraccio al pubblico, un invito a riscoprire la bellezza della semplicità, la forza dei sogni e l’umanità che si cela dietro ogni artista.

Un concerto recital che, come solo la magia del teatro e della musica insieme riescono a fare, emoziona e diverte.

Un inno alla vita, semplicemente. Semplicemente Andrè.

Settori e prezzi:

Poltrona: Euro 37

Poltroncina: Euro 27

Biglietti disponibili al botteghino, presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone e Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/ spettacolo?id=7621