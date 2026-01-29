Andrew Howe ospite a Radio2 Social Club: dallo sport al set di Don Matteo alla musica live.

Mattinata all’insegna della leggerezza e della contaminazione dei linguaggi a Radio2 Social Club, il programma di Rai Radio2 condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, che ha accolto in studio Andrew Howe. Il campione di atletica leggera si è raccontato ai microfoni con il suo stile diretto e ironico, mostrando ancora una volta un volto diverso da quello a cui il pubblico era abituato sulle piste di salto in lungo. Durante l’ospitata, Howe ha ripercorso alcune tappe significative della sua carriera sportiva, soffermandosi sul rapporto con la competizione, la disciplina e il momento del cambiamento dopo l’addio all’agonismo. Un racconto mai nostalgico, ma proiettato verso nuove esperienze che lo hanno portato anche nel mondo della recitazione. Nel corso della trasmissione è stato infatti ricordato il suo recente approdo in televisione, dove interpreta Mathias Belli nella serie Don Matteo, una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Un ruolo che segna un’ulteriore svolta nel percorso di Howe, confermandone la volontà di mettersi in gioco in ambiti nuovi e lontani dallo sport professionistico. A sorprendere il pubblico è stato però il momento musicale: Andrew Howe si è unito alla Social Band vestendo i panni di batterista d’eccezione. Un’incursione fuori dagli schemi che ha incarnato perfettamente lo spirito del programma, da sempre aperto al gioco, alla sperimentazione e all’incontro tra mondi apparentemente lontani. Tra battute, aneddoti e ritmo dal vivo, l’ospitata ha restituito l’immagine di un personaggio poliedrico, capace di reinventarsi e di affrontare nuove sfide con la stessa determinazione che lo ha reso protagonista dello sport italiano. Una puntata che ha confermato Radio2 Social Club come spazio di racconto trasversale, dove sport, spettacolo e musica dialogano con naturalezza.