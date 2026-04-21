Anfiteatro aperto il 25 aprile ed il 1° maggio

Aperture festive all’Anfiteatro Campano: il 25 aprile ingresso gratuito, il 1° maggio apertura con biglietto ordinario

In occasione delle prossime festività nazionali, la Direzione regionale Musei nazionali della Campania e la Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua promuovono due aperture straordinarie dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, offrendo al pubblico ulteriori opportunità di visita nel maestoso monumento dell’antichità.

Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, l’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori, in linea con le iniziative del Ministero della Cultura volte a favorire la più ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale. Venerdì 1° maggio, Festa del Lavoro, l’Anfiteatro sarà regolarmente aperto con ingresso a tariffa ordinaria.

Le due giornate rappresentano un’importante occasione per cittadini e turisti di riscoprire il valore storico, archeologico e identitario del sito, simbolo della storia dell’antica Capua e punto di riferimento per il territorio.

“Le aperture festive costituiscono momenti fondamentali per rafforzare il rapporto tra il patrimonio culturale e la comunità. Offrire occasioni di accesso, soprattutto in giornate simboliche come il 25 aprile e il 1° maggio, significa promuovere una partecipazione consapevole e condivisa alla tutela e alla valorizzazione dei nostri luoghi della storia”, così il Direttore dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta le aperture.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno delle istituzioni museali campane per la promozione della cultura come bene comune, accessibile e inclusivo.