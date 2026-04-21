Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni. Sotto i riflettori superbonus 110%, eredità e riforme

‘Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni’, questo il titolo del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta che si terrà giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 9,30, nella sede di via Renella. Relatore di questo nuovo momento di confronto e aggiornamento, dedicato ai professionisti del settore immobiliare, sarà il notaio Ferdinando Della Volpe che accenderà i riflettori sugli aspetti fiscali e le criticità operative del Superbonus 110%, sull’accettazione tacita di eredità con uno sguardo alle implicazioni nella compravendita e infine sulla riforma delle donazioni, tenendo presenti le novità e l’impatto sul mercato immobiliare. In apertura, come di consueto, i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi di Salvatore Aiezza, Presidente Fimaa Caserta, e Vincenzo De Falco, vice Presidente nazionale Fimaa e Presidente Fimaa Campania. In aula anche i consiglieri provinciali Fimaa Caserta, Luigi Di Guida, Marina Giarola, Paolo Di Traio, Pierluigi Passaretti, Giuseppe Rega. Una nuova tappa formativa del ricco calendario di Fimaa Caserta che arriva dopo i riscontri positivi registrati nei tre incontri precedenti che hanno fornito alla categoria strumenti importanti per la crescita professionale e per lo sviluppo delle proprie attività. La squadra di Fimaa è già al lavoro infatti per l’organizzazione dei prossimi appuntamenti, già calendarizzati per il 21 maggio e il 18 giugno, incentrati rispettivamente sul ‘Personal branding’, fondamentale per sviluppare un’identità riconoscibile e autorevole, e sulle fonti di ricerca delle notizie per evolversi integrando tecnologia e persone.